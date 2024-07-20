Fernando Muslera: ''Hedefimiz bu sezon da şampiyon olmak''

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takıma transfer sürecinde Fatih Terim ve Claudio Taffarel'in etkili olduğunu söyledi. Muslera, "2011’de aldığım bu karar, çok doğru bir kararmış. İyi ki bu kararı almışım." dedi.

Fernando Muslera, Fanatik gazetesinin sorularını yanıtladı.

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 7. şampiyonluğunu yaşayan Muslera, "Tekrar şampiyon olduk. Galatasaray’ın karakterinde şampiyonluk var... Omuzlarını ve kafasını hiçbir zaman düşürmeden hedeflerine ulaşmak var. Bizim için her yıl çok önemli. 13 yılda 7 kez şampiyon olduk. Bu yüzde 50’den fazla bir oran. Tam olarak bilmiyorum ama bu kadar kısa sürede bu kadar çok şampiyon olan takım var mı? Belki bu da bir rekor. Hedefimiz bu sezon da şampiyon olmak." dedi.

Sarı-kırmızılı takıma transfer olma kararı için "2011’de aldığım bu karar, çok doğru bir kararmış." diyen Muslera Galatasaray'da bu kadar uzun süre oynamayı beklemediğini belirterek, "Hayır, aslında beklemiyordum. Hayatımın nerdeyse yarısını burada geçireceğimi düşünemezdim. Çok mutluyum. Çok güzel günlerim oldu. 2011’de aldığım bu karar, çok doğru bir kararmış. İyi ki bu kararı almışım. İyi günde kötü günde herkesten destek gördüm." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu ayrıca, "Hatırladığım kadarıyla, Lazio ile kontrat yenileme sürecindeydik. Ancak biraz uzayınca Fatih Terim ve Taffarel devreye girdi. Çok ısrarcı ve istekliydiler. Beni ikna etmeyi başardılar. Sonunda Lorik Cana ile takas oldum, İstanbul’a geldim. Aslında Lazio ile anlaşma aşamasındaydık. Fatih Terim ve Taffarel’in ısrarı transferi gerçekleştirdi." dedi.