Fernando Muslera'ya taraftarlarından tepki sesleri: Muslera'nın hareketi gündem oldu

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21/01/2025

Fernando Muslera'ya taraftarlarından tepki sesleri: Muslera'nın hareketi gündem oldu

Fernando Muslera, Galatasaray'ın Kiev ile berabere kaldığı maçın son bölümünde tepkilerin odağında yer aldı. Son anlarda tecrübeli kaleci Muslera her topla buluştuğunda ıslık sesleri yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi’nde 7’nci hafta mücadelesinde Galatasaray ve Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin son bölümünde Kiev ekibinin eşitliği sağlaması sonrası Galatasaray tribünlerinden tepki geldi.

Fernando Muslera topla buluştuğu anlarda taraftarları tarafından ıslıklandı.

HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Muslera maç sonu giderken Okan Buruk tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Muslera "bitti" şeklinde bir jest yaparak direkt soyunma odasına gitti.

Aynı zamanda TRT Spor'da yer alan habere göre; protestolardan sonra kale arkası tribünü Muslera'yı çağırdı. Muslera, gelmedi.

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TAGS: Fernando Muslera’ya taraftarlarından tepki sesleri: Muslera’nın hareketi gündem oldu
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