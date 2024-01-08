Fernando Santos Beşiktaş için İstanbul'da

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08/01/2024

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Fernando Santos Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın dün anlaşmaya vardığını açıkladığı yeni teknik direktörü Fernando Santos, İstanbul'a geldi.

Portekiz'den yardımcı antrenörleriyle İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli teknik adamı siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Hüseyin Yücel, Kaan Şakul, Işıl Zeybek ve Burak Aslan çiçeklerle karşıladı.

Siyah-beyazlı yöneticiler, Portekizli teknik adamın pasaport işlemleri devam ederken havalimanı salonunda bir süre sohbet ettikten sonra birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Santos ve beraberindekiler daha sonra konaklayacakları otele doğru hareket etti.

08/01/2024 21:05
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TAGS: Fernando Santos Beşiktaş için İstanbul’da
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