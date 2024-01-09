Fernando Santos'un imza töreninde gerginlik

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Fernando Santos için imza töreni düzenlendi. Törende Santos'un sözleşme detaylarıyla ilgili bir soru sonrası gerginlik yaşandı.



Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bir gazetecinin Santos'un sözleşmesinin detaylarına dair sorulan bir soruya cevap verdi.



Hasan Arat şu ifadeleri kullandı:

HASAN ARAT: "SPK KURALLARI NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPACAĞIZ"



"Bir açıklama yapmadık, bundan sonra da bu tip açıklamalar yapmayacağız. Bu anlaşma hocamızla bizim aramızda bir anlaşmadır. SPK kuralları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız."

"DİKKATLİ OLMANIZI TAVSİYE EDİYORUM"



Basın mensuplarına dikkatli olmalarını tavsiye eden Arat, "Bundan sonra basın mensupları olmayan anlaşmaları, olmayan rakamları sağda solda yazmaktan vazgeçsin. O yüzden son derece dikkatli olur çünkü bunlar yanlış anlaşılmalara, spekülasyonlara neden olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"CEVABI BEN VERECEĞİM"



Gazetecinin şeffaflık sözlerine cevap veren Hasan Arat, "SPK kuralları çerçevesinde dedim. SPK ile şeffaflık aynı şey değildir. Siz sadece soru soruyorsunuz, cevabını vermek durumunda değilsiniz. Cevabı ben vereceğim burada" ifadelerini kullandı.