Ferrari ilk hibrit aracını tanıttı

Bazıları Ferrari’nin 25 km’lik elektrikli sürüş menziline burun kıvırabilir ancak bu gelişme Ferrari için her halükarda bir kilometre taşı sayılıyor çünkü şirketin görüşlerinde ve portföyünde ciddi bir değişime işaret ediyor.

Stradale, 780 cv (veya yaklaşık 769 beygir gücü) üreten bir V8 turbo motora sahip; şirketin açıklamasına göre bu, aracın Ferrari tarihindeki bütün 8 silindirli otomobillerden daha hızlı olması demek. Başka bir 216 hp güç de, üç elektrik motoru tarafından üretiliyor. Motorlar, arka dingildeki 8 vitesli çift kavramalı şanzıman arasında ve iki ön dingil arasında bulunuyor. Bu motorlar birleştiğinde Araç 2,5 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza çıkabiliyor. İçten yanmalı motor kapatıldığında, iki bağımsız ön motor maksimum yaklaşık saatte 133 km hıza ulaşabiliyor. Geri sürüş sadece eDrive modunda yapılabiliyor.

FerrariSF90Stradale, Ferrari tarihinde yeni bir bölüme işaret ediyor. Stradale’ın varsayılan ayarı bir hibrit araç olarak çalışmak şeklinde ayarlanmış. Araç ayrıca, iç gaz motorunun çalışmaya devam etmesini sağlayan bir mod olan performans ayarına da sahip; böylece öncelik, akünün şarj edilmesine verilmiş oluyor. Bu ayar da sürücüye anında ve tam güç sağlıyor.

Eller direksiyondan kalkmayacak

Aracın iç bölümünde de başka teknolojiler var: Uçuş tekniğiyle tasarlanmış kokpitte ön cam ve sürücünün görüş alanına ilişkin bilgileri yansıtan bir baş üstü gösterge ünitesi bulunuyor. Sürücünün ellerini direksiyondan çekmeden komut verebileceği şekilde tasarlanan dokunmatik kontroller, küçük bir dokunmatik yüzey içeren direksiyon simidinde, ses ve seyir kontrolleri de direksiyonun sol kolunda yer alıyor. Aracın fiyatı ve ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz belli değil.