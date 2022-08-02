Ferrari Macaristan'daki hayal kırıklığının sebebini arıyor

Ferrari, Macaristan Grand Prix'sindeki hayal kırıklığının sebebini arıyor.



Yarışa 2 ve 3. cepten başlayan Kırmızılar, podyum göremedi.

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2. sıradayken pite çağırılan ve yarışı 6. basamakta tamamlayan Charles Leclerc takımın stratejisinin yanlış olduğunu söyledi.



"Büyük hayal kırıklığına uğradım. Orta hamurla hızımız gayet iyiydi. Her şey kontrolümüz altındaydı. Sonra anlamadığım bir şekilde sert hamura geçtik. Bu açıkça yanlış bir karardı."



Ferrari takım patronu Matteo Binotto'ya göreyse sorun, lastik probleminden daha büyük.



"Sainz sert hamura geçmedi ama o da sorun yaşadı. Beklenmedik şekilde analiz ve ölçümlerimizin dışında kaldık. Sebebini araştırıyoruz ancak aracımız yarışı kazanacak seviyede değildi."

- Max Verstappen farkı açıyor



Şampiyona lideri Max Verstappen 10. cepten başladığı Macaristan Grand Prix'sini kazanarak büyük bir güç gösterisi yaptı.



Ferrari iddialı başladığı sezonun ilk 13 yarışının 5'inde podyuma çıkamadı.



Red Bull'un son dünya şampiyonu Verstappen, 8 yarış galibiyetiyle sürücüler klasmanında ilk sırada.



Hollandalı pilot 3 haftalık yaz arasına, takipçisi Charles Leclerc'in 80 puan önünde girdi.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen:258 puan

2. Charles Leclerc: 178

3. Sergio Perez: 173

4. George Russell: 158

5. Carlos Sainz: 156

Takımlar

1. Red Bull: 431

2. Ferrari: 334

3. Mercedes: 304

4. Alpine: 99

5. McLaren: 95

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02/08/2022 16:15