Ferrari pilotu Carlos Sainz, Williams'a geçiyor

Formula 1'in köklü takımlarından Ferrari, 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Lewis Hamilton'ı bünyesine katıyor. İtalyan ekibi, Hamilton'ın gelmesi nedeniyle İspanyol sürücüsü Carlos Sainz ile yola devam etmeme kararı aldı.

29 yaşındaki pilotun 3 yıllık Ferrari kariyeri bu sezon sonu bitiyor. Carlos Sainz, 2025 ve 2026 yılları için Williams ile anlaşmaya vardı.

Williams'ın resmi sitesine açıklamalarda bulunan Carlos Sainz, "2025'te Williams için yarışacağımdan dolayı mutluyum. Kendime güveniyorum ve Williams benim için doğru yer. Başarılı ve tarihi bu takıma katıldığım için mutluyum." şeklinde konuştu.