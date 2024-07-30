Ferrari pilotu Carlos Sainz, Williams'a geçiyor

Formula 1 takımlarından Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz gelecek seneden itibaren Williams için yarışacak.

ads ads ads ads
30/07/2024

ads
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Williams'a geçiyor

Formula 1'in köklü takımlarından Ferrari, 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Lewis Hamilton'ı bünyesine katıyor. İtalyan ekibi, Hamilton'ın gelmesi nedeniyle İspanyol sürücüsü Carlos Sainz ile yola devam etmeme kararı aldı.

29 yaşındaki pilotun 3 yıllık Ferrari kariyeri bu sezon sonu bitiyor. Carlos Sainz, 2025 ve 2026 yılları için Williams ile anlaşmaya vardı.

Williams'ın resmi sitesine açıklamalarda bulunan Carlos Sainz, "2025'te Williams için yarışacağımdan dolayı mutluyum. Kendime güveniyorum ve Williams benim için doğru yer. Başarılı ve tarihi bu takıma katıldığım için mutluyum." şeklinde konuştu.

30/07/2024 10:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: spor, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.