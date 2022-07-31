Ferrari'de duvarlar çatlıyor: Leclerc'den sessiz tepki

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31/07/2022

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Ferrari'de duvarlar çatlıyor: Leclerc'den sessiz tepki

Formula 1'in Macaristan ayağında Charles Leclerc yarışı 6. sırada tamamladı.Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Monacolu pilot yarışın son on turunda pit duvarıyla iletişim kurmadı.

 

Radyodan kendisine mesajlar iletilen Leclerc'in cevap vermediği ve sadece dinlediği belirtildi.Yarışa 10. sırada başlayan Max Verstappen Macaristan GP'yi kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

 

Bu sonuçla Hollandalı pilot puanını 258'e çıkardı ve Leclerc ile olan puan farkı 80'e yükseldi.

31/07/2022 21:08
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