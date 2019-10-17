Fesleğen (Feslikan) Bitkisinin Faydaları ve Nerelerde Kullanılır

‘Tulsi’ olarak da bilinen kutsal fesleğen, terapötik gücü ile bilinir. Eski Hint kullanımlarında 3,000 yıl öncesine dayanan zengin bir geçmişi vardır. Yaygın olarak kullanılan tedavi gücü nedeniyle tarihsel olarak ilaç olarak kullanılan yaprakları, çoğu ülke tarafından adaptojenler (anti-stres ajanları) olarak kabul edilmektedir ve tüm vücutta sağlığı iyileştirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Fesleğenin tropikal Asya’ya özgü olduğundan şüphe duyuluyor, ancak şu anda dünya çapında birçok tropik iklimde yetişiyor. Bugün, yaygın olarak ek formda ya da fesleğen çayı olarak tüketilmektedir. Anksiyete, adrenal yorgunluk, hipotiroidizm, dengesiz kan şekeri ve sivilce için doğal bir ev ilacı olarak kullanılır.

Modern tıpta, son birkaç on yılda, birkaç Hintli bilim adamı ve araştırmacı, fesleğen bitkisinin çeşitli bölümlerinin bağışıklık sistemi, üreme sistemi, merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, gastrik sistem, idrar sistemi ve kan biyokimyası üzerindeki farmakolojik etkilerini araştırmışlardır. .

Araştırmacılar fesleğenlerin çeşitli rahatsızlıkların yönetimi ve tedavisinde terapötik(tedavi edici) önemini anlattılar ve fesleğenin terapötik(tedavi edici) kullanımları için bilimsel bir temel oluşturdular. Endüstriyel kirleticilerden ve ağır metallerden kimyasal strese ve uzun süreli fiziksel efor, iskemi(Dokunun yeterince kan alamaması durumu), fiziksel kısıtlama ve soğuk ve aşırı gürültüye maruz kalmadan kaynaklanan fiziksel strese karşı organ ve dokuları korumaya yardımcı olur. (1)

Fesleğen’in Besin Değerleri

Kuzey Hindistan’da ortaya çıktığı düşünülen fesleğen ailesindeki (Lamiaceae) aromatik bir çalıdır ve şimdi Doğu dünyasında tropik bölgelerde yetişir. Ayrıca tulsi olarak da bilinir, hafif limon kokulu ve mor pembe çiçekleri olan çok yıllık bir bitkidir. Yapraklar hafif sivri uçlu oval şekillidir ve kenarları hafif dişlidir.

İki yaygın tipte fesleğen türü vardır: Rama tulsi’nin beyaz bir kökü ve yeşil yaprakları vardır. Shyam tulsi koyu pembemsi-mor saplı ve yapraklıdır. Her iki tip de koku ve yarar bakımından benzerdir.

Bir çeyrek fincan taze fesleğen yaprağı (altı gram) aşağıdakileri içerir: (2)

1 kalori

Kolesterol

0.2 gram sodyum

0.2 gram karbonhidrat

25 mikrogram K vitamini (yüzde 31 günlük değer)

317 IU vitamin A (yüzde 6 günlük değer)

1 miligram manganez (yüzde 3 günlük değer)

Fesleğen’nin Bilinen En İyi 10 Faydası

1. Sivilceler İle Savaşır

Bakterileri ve enfeksiyonları öldürmeye yardımcı olur, bu yüzden akne ve diğer cilt sorunları için mükemmel bir doğal ilaçtır. Fesleğen cilt için oldukça faydalıdır ve hem iç hem de dış deri enfeksiyonlarını tedavi etmeye yardımcı olur.

Fesleğen yağının birincil aktif bileşiği, aynı zamanda birçok cilt bozukluğuna karşı mücadelede yardımcı olduğuna inanılan güçlü antimikrobiyal karanfil yağında da bulunan, aktif bileşen olan öjenol’dür. Ayrıca gamma-karyofillen ve metil öjenol dahil olmak üzere diğer terapötik bileşenleri de içerir. Uluslararası Kozmetik Bilimi Dergisi’nde yayınlanan araştırma, fesleğenin doğal bir akne tedavi edici olabileceğini göstermektedir. (3) Bir taşıyıcı olarak hindistan cevizi yağı ile kullanıldığında, fesleğen cilt tarafından daha iyi emilir ve daha da etkili olabilir.

2. Diyabete Karşı Korur

Fesleğen yararları, birkaç test tüpü denemesi ve hayvan deneylerinin yanı sıra insan klinik denemelerinin de gösterdiği gibi kan glikoz seviyelerini kontrol etme yeteneğini içerir. Fesleğen rastgele bir plasebo kontrollü denemede anti-diyabetik etkisi olduğunu görülmüştür.

Bu çalışmada, serum dışı diyabeti olan hastalarda açlık kan şekeri düzeylerinde, yemekten sonra kan şekeri düzeylerinde, idrar kan şekeri seviyelerinde ve fesleğen tedavi süresince ortalama toplam kolesterol seviyelerinde de düşüşler görülmüştür. Genel olarak, araştırmacılar, fesleğin, hafif ile orta düzey insüline bağımlı olmayan diyabetli kişiler için bir tedavi planının bir parçası olarak reçete edilebileceği sonucuna varmışlardır. (4)

3. Kanser ile Savaşmaya Yardımcı Olur

Genel olarak, fesleğen sadece doğal bir kanser tedavisi olarak işe yaramaz, aynı zamanda yararlarından bir diğeri de bunu önlemeye yardımcı olmasıdır. Araştırmalar, düzenli olarak fesleğen kullanan insanların bağışıklık sistemi baskılanma ve kanser hücrelerine karşı daha az duyarlı olma ihtimallerinin daha düşük olduğunu göstermektedir.

Nutrition and Cancer dergisinde yayınlanan araştırmalara göre, fesleğen ve fitokimyasalları (öjenol, rosmarinik asit, apigenin, myretenal, luteolin, β-sitosterol ve karnosik asit dahil) bazı durumlarda kimyasal kaynaklı akciğer ve karaciğer kanser oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Oral ve deri kanserleri, antioksidan aktiviteyi arttırdığı, sağlıklı gen ekspresyonlarını değiştirdiği, kanser hücresi ölümünü indüklediği, kanser hücresi büyümesine katkıda bulunan kan damarı büyümesini önlediği ve metastazı durdurduğu anlaşılmıştır (ki bu da bir organdan diğerine kanserin yayılmasıdır).

Faydaları 2016’da yayımlanan araştırmalara göre Kanser Araştırmaları ve Terapileri Dergisi’ne göre, vücudun radyasyon zehirlenmesinden korunmasına ve radyasyon tedavisinin zarar görmesine yardımcı olmaya yardım ediyor gibi görünmektedir. Normal dokuları radyasyonun yıkıcı etkilerine karşı seçici şekilde korur. (6)

Aslında, Beslenme ve Kanser Dergisi, son birkaç yıldır gördüğümüz fesleğenin kansere karşı mücadeleye yardımcı olma yeteneğini içeren önemli araştırmayı özetleyen ilginç bir inceleme yayınladı. Bu araştırmaya katılan doktorlar, son otuz yıldır kullanılan geleneksel kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin hastalığı tam olarak gideremediği ve ciddi yan etkileri olduğunu kabul ediyor. Birçok doğal ajan – özellikle fesleğen yaprakları ve diğer bitkilerden elde edilen ekstraktlar – toksik olmayan, kolayca bulunabilen ve antikanser özelliklerini kanıtlamıştır. (7)

4. Hormonlar ve Stresi Dengeliyor

Fesleğen faydaları arasında hormon düzeylerini doğal olarak dengelemenin inanılmaz bir yeteneği vardır. Fesleğenin vücuda ve zihinsel faydaları vardır. Fesleğen çayı içerek ya da yapraklarını öğünlere ekleyerek, sisteminizi sakinleştirmeye ve vücudunuzun sorunsuz çalışmasına yardımcı olabilirsiniz.

2014 yılında Ayurveda ve Bütünleştirici Tıp Dergisi’nde yayınlanan bir bilimsel makaleye göre, fesleğen yararlarının fiziksel, kimyasal, metabolik ve psikolojik stresi artırabileceğini gösteren kanıtlar artmaktadır.

Daha spesifik olarak :

Fesleğenin, endüstriyel kirleticilerden ve ağır metallerden kimyasal strese ve uzun süreli fiziksel efor, iskemi(Dokunun yeterince kan alamaması durumu), fiziksel kısıtlama ve soğuk ve aşırı gürültüye maruz kalmadan kaynaklanan fiziksel strese karşı organ ve dokuları koruduğu bulunmuştur. Ayrıca, Fesleğenin kan glikozu, kan basıncı ve lipit düzeylerinin normalleşmesiyle metabolik strese ve hafıza ve bilişsel işlev üzerindeki olumlu etkilerle ve anksiyolitik ve antidepresan özellikleriyle psikolojik strese karşı da olduğu gösterilmiştir.

Bu stres düşürücü etkinin diğer bazı kanıtları, fesleğenlerin plaseboya kıyasla insanlarda reaksiyon sürelerini ve hata oranlarını iyileştirme yeteneğini içerir. (8)

Kutsal fesleğen, bu sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olan üç fitokimyasal bileşiği içerir. İlk iki, okimumosid A ve B, anti-stres bileşikleri olarak tanımlanmıştır ve kandaki kortikosteronu (başka bir stres hormonu) azaltabilir ve beynin nörotransmitter sisteminde pozitif değişiklikler yaratabilir. (9) Üçüncü, 4-alil-1-O-beta-D-glukopronosil-2-hidroksibenzen ayrıca laboratuar çalışmalarında stres parametrelerini düşürür. (10, 11)

5. Ateşi Giderir

Fesleğen, özellikle Ayurvedik Tıp uygulayıcıları tarafından doğal ateş tedavisi olarak önerilmektedir. Kutsal fesleğen yapraklarının antibiyotik, antiseptik ve dezenfektan maddeler olarak davrandığı düşünülmektedir, bu da bizi bakterilerden ve virüslerden koruyabilecekleri anlamına gelir. (12) Ateşimiz yükselmesi, vücudumuzun bir enfeksiyona karşı savaştığının kanıtıdır. Bu nedenle, enfeksiyonla mücadele özellikleriyle, fesleğen enfeksiyonla savaşmaya ve sağlığınızı hızla düzeltmeye yardımcı olabilir.

6. Solunum Bozukluklarının İyileşmesine Yardımcı Olur

Fesleğen faydaları, kamen, eugenol ve cineole dahil olmak üzere, yapraklarının bileşenlerinde bulunur; bunlar, tıkanıklıktan ve diğer solunumsal rahatsızlık semptomlarından kurtulmayı sağlar. Bilimsel çalışmalar fesleğenin etkileyici anti-astmatik yeteneklere sahip olduğunu ve nefes almayı kolaylaştırabildiğini doğruladı, bu yüzden Ayurvedik tıbbında solunum sorunları için önerilen bir bitkidir.

7. İyi Bir K Vitamini Kaynağıdır

K vitamini, kemik ve kalp sağlığında önemli rol oynayan yağda çözünen bir vitamindir. Kemik mineralizasyonu ve kan pıhtılaşmasıyla ilgili ana vitaminlerden biridir, aynı zamanda beyin fonksiyonlarının, sağlıklı bir metabolizmanın ve hücresel sağlığın korunmasına yardımcı olur. Bir fincan fesleğen yaprağı, günlük tüketilmesi gereken K vitamini miktarından daha fazlasına sahiptir. Ayrıca, K vitamini kemik yoğunluğunuza, sindirim sağlığınıza ve beyin işlevinize faydalı olabilir.

Alternatif Tıp İncelemesinde yayınlanan hayvan çalışmaları da fesleğen faydalarının kardiyo-koruyucu özellikleri içerdiğini göstermektedir. Başka bir deyişle, kalp sağlığını artırıyor gibi görünüyor. (13)

8. Diş Bakımı ve Ağız Sağlığı

Fesleğen, çürük, plak, tartar ve ağız kokusu gibi diş sorunlarına neden olan bakterilerle savaşma gücüne sahiptir. Fesleğen yaprakları ağız kokusunu giderir, çünkü ağzınızda saklanan bakterileri ve mikropları öldürürler. (14)

Fesleğen yararları, ağızdaki ülserlerin azaltılmasına yardımcı olmayı içerir ve in vitro çalışmalar, bunun ağız kanseri hücrelerinin büyümesini durdurabileceğini gösterir. (15) Doğal diş bakımı için, diş macununuza bir damla fesleğen uçucu yağı ilave etmeyi veya her gün bir bardak fesleğen çayı içmeyi deneyin.

9. Baş Ağrısını Giderir

Ayurveda uygulayıcıları, fesleğenin migren ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilecek doğal bir baş ağrısı ilacı olarak önerirler. (16) Bazıları bunun, sinüs basıncını hafifletme kabiliyetinden kaynaklandığını ve fesleğen esansiyel yağını koklamaya veya baş ağrısını azaltmak için fesleğen çayı içilmesini önermektedir.

10. Göz Sağlığını Destekler

Gözlerimiz çok tehlikeli olabilen viral, bakteriyel ve fungal enfeksiyonlara karşı hassastır. Neyse ki fesleğenin faydaları, bu zararlı enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olmayı içerir. Anti-enflamatuar ve yatıştırıcı özellikleri sayesinde, aynı zamanda pembe göz olarak da bilinen konjonktivite karşı savaşmak için Ayurveda’da reçete edilir. (17)

Katarakt da dahil olmak üzere çeşitli göz sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. S.K. Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü’nün Gupta’sı, zerdeçal ve fesleğen özleri içeren bir bitkisel göz damlası karışımının topikal olarak uygulanması, kataraktlara yol açan oksidatif stres ve çözünmeyen protein oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Fesleğenin Tarihi ve İlginç Gerçekler

Çeşitli Hint dillerinde bilinen kutsal fesleğen, ya da tulsi, Güneydoğu Asya’daki birçok geleneksel ve halk tıbbında önemli bir şifalı bitkidir. Hint Yarımadası’nda ki Hindular tarafından kutsal bir bitki olarak kabul edilen şifalı bir bitkidir.

Otların Kraliçesi

Geleneksel tıp sistemlerinde, fesleğenlerin farklı parçaları – yapraklar, gövde, çiçek, kök, tohumlar ve hatta tüm bitki – bronşit, bronşiyal astım, sıtma, ishal, dizanteri, deri hastalıkları, artrit, ağrılı göz hastalıkları, kronik ateş, yılan sokması ve akrep sokması tedavisinde kullanılır. (19)

Aslında, Ayurveda’da kullanılan tüm otlar arasında en önde yer alır ve bilimsel araştırmalar şimdi fesleğenin faydalarını doğrulamaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi, fesleğenin, fiziksel, kimyasal, metabolik ve psikolojik stresleri, farmakolojik eylemlerin benzersiz bir kombinasyonu ile ele alabileceğine dair kanıtlar vardır.

Ayurveda dünyanın en eski tıbbi sistemidir. Sağlığın ve hastalığın sağlığı ve hastalığa karşı bütünsel bir yaklaşımı vardır ve bu da sağlıklı yaşam pratikleriyle hastalığın önlenmesidir – vücudu dengede tutma becerisini güçlendiren adaptojenik bitkilerin düzenli tüketimi de dahildir. Bu nedenle, Ayurveda pratisyenleri düzenli bir yaşam tarzı pratiği olarak düzenli olarak fesleğen çayı tüketimini öneriyorlar.

Fesleğen Nasıl Kullanılır?

Hemen hemen her Hindu evinde yetiştirilmektedir. Yaprakların tatlı, aromatik bir kokusu ve nane tadı vardır; yiyecekleri, sosları ve çorbaları süslemek için kullanılıyorlar. Ayrıca, meyve suları, aromalı su ve fesleğen çayı yapmak için yaygın olarak kullanılırlar. Hindistan’da insanlar, öksürük veya soğuk algınlığı ile savaşmak için yapraklarını çiğ olarak yerler.

Bir fesleğen bitkisi satın alabilir ya da bir sağlık gıda mağazasından yapraklarını veya tozunu satın alabilirsiniz. Eğer taze fesleğen bitkisi alırsanız, herhangi bir delik ya da karanlık nokta olmadan canlı ve yeşil yaprakların olmasına özen gösterin. Fesleğen yapraklarını hazırlamak için, iyice temizleyin ve daha sonra bunları mutfak bıçağıyla doğrayın. Bir gün veya iki gün içinde taze yaprakları kullanmak en iyisidir, ancak buzdolabında kapalı bir torbada beş gün boyunca saklanabilir.

Fesleğen çayı, Hindistan’da kahve yerine tüketilen popüler bir içecektir. Birçok sağlık gıda mağazasında bulabilirsiniz. Ayrıca kurutulmuş yapraklarını toplu olarak satın alabilir ve bu yararlı ve lezzetli çayı yapmak için kullanabilirsiniz. Buzlu bir çay tercih ederseniz, buz ekleyebilir ve hatta biraz stevia ya da limon ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. İçtiğiniz suyun içerisine taze yapraklardan atarak da yararlarından faydalanabilirsiniz.

Fesleğen / tulsi esansiyel yağı birçok sağlık gıda deposunda veya internet sitelerinden bulunabilir. Uçucu yağ kutsal fesleğen bitkisinden elde edilir ve losyonlar, sabun, parfüm, şampuan ve saç kremlerinde kullanılır. Ayrıca sakinleştirici ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklerinden dolayı solunabilir.

Son olarak, fesleğen genellikle ek formda mevcuttur. Genellikle kapsüller içinde bulunur ve bazen bazı kaynakların daha kolay sindirilebileceğini önerdiği fermente edilmiş seçeneklerde sunulur.

Fesleğenin Olası Yan Etkileri

Araştırmacılar fesleğenin düzenli tüketim ve topikal kullanım için güvenli olduğunu buldu.

Akılda tutulması gereken bir nokta, fesleğenin (platus) kan pıhtılaşmasını yavaşlatmasıdır, bu nedenle pıhtılaşmayı yavaşlatmak için ilaçlarla birlikte almak, morarma ve kanama olasılığını artırabilir. Kan pıhtılaşmasını yavaşlatan bazı ilaçlar arasında, aspirin, klopidogrel, dalteparin, enoksaparin, heparin, tiklopidin ve varfarin bulunur. Kan pıhtılaşması üzerindeki etkisi nedeniyle, planlanmış bir ameliyattan iki hafta önce fesleğeni kullanmayı bırakmalısınız. (20)

Son Düşünceler

Fesleğenin (tulsi) başlıca faydaları şunlardır:

Sivilceler ile savaşır.

Diyabete karşı korur.

Kanserle savaşmaya yardıcı olur.

Hormonları dengeler ve stresi azaltır.

Ateşi hafifletir.

Solunum bozukluklarını iyileştirmeye yardımcı olur.

İyi bir K vitamini kaynağıdır.

Diş bakımı ve ağız sağlığı korur.

Baş ağrılarını hafifletir.

Göz sağlığını destekler.

Fesleğen, sıklıkla Ayurvedik tıbbında çok sayıda durumu tedavi etmek için bir bitki olarak anılır. Binlerce yıldır kullanılır, çok az yan etkiye ve vücuda sunduğu birçok faydaya sahiptir.

Bu bitki, yaprak, toz, takviye ve uçucu yağ formunda mevcuttur. Bu çeşitlerin çoğundan yararlanarak, bu şifalı bitkiyi normal rutininizin bir parçası haline getirebilirsiniz.

Kaynak: Fesleğen (Feslikan) Bitkisinin Faydaları ve Nerelerde Kullanılır

17/10/2019 08:50