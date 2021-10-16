Festival, Aeterna Piano Trio Konseri ile devam edecek

19’uncu Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Aeterna Piano Trio Konseri ile devam edecek.

Pazartesi akşamı saat 20.00’de Bellapais Manastırı’nda festival çerçevesinde yer alacak konserde, ülkenin önde gelen sanatçılarından kemancı Ayşe Karaoğlan, çellist Pınar Duruk Bayraktar ve piyanist Yuliya Starastsenkava’dan oluşan Aeterna Piano Trio J. Brahms “Piano Trio No.1” ve A. Piazzolla “The Seasons” eserlerini seslendirecek.

29 Ekim’e kadar sürecek olan festivalde, 20 Ekim Çarşamba akşamı Bellapis Manastırı’nda Nursel Hançer Keman Resitali yer alacak.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin alınacağı festival konserlerinin biletleri (60 TL’den): Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya Online bilet olarak: biletfest.com’dan sağlanabilinecek.

19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzük Festivali, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı iş birliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla yapılıyor.



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16/10/2021 13:22