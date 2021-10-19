Festival, Nursel Hançer’in keman resitaliyle devam edecek

19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, genç yetenek Nursel Hançer’in keman resitaliyle devam edecek.

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19/10/2021

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Festival, Nursel Hançer’in keman resitaliyle devam edecek

 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, genç yetenek Nursel Hançer’in keman resitaliyle devam edecek.

Keman resitali yarın akşam saat 20.00’ de Bellapais Manastırı’nda olacak. 29 Ekim’ e kadar sürecek festival kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 23 Ekim Cumartesi akşamı konser verecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı iş birliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla gerçekleşen festivale Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyici kabul ediliyor.

Biletler Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişinden veya online bilet olarak: biletfest.com’dan alınabilir.

19/10/2021 11:10
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TAGS: Nursel Hançer, resital, 19. Uluslararası, haberkıbrıs, Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali
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