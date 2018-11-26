Festivalin yıldızı: Hazar Ergüçlü

Bu yıl 19-25 Kasım’da Kilkenny şehrinde yapılan festival, ünlü cast direktörleri, oyuncular ve yönetmenleri bir araya getirdi. Ergüçlü, dünya sinemasında sektöre yön veren kişiler ile görüşme fırsatı buldu. Rol aldığı “Ahlat Ağacı” ve “Kar” filmiyle adını dünyaya duyuran oyuncu, yabancı basının ilgi odağı oldu.

Ergüçlü’nün babası Süleyman Ergüçlü ise sosyal medyadan haberi, ‘Yolun açık olsun kızım’ iletisiyle paylaştı.