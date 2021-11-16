“Fethin 450. Yılında Kıbrıs: Dünü, Bugünü ve Yarını” Konulu Uluslararası Sempozyum DAÜ’de Gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) iş birliği ile düzenlenen “Fethin 450. Yılında Kıbrıs: Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu uluslararası sempozyumun açılış töreni; 16 Kasım 2021 Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümg. Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu Topaloğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Zorlu Töre ve Mesut Genç, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri, Rektör Yardımcıları, Mücahitler ve Aileleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyum DAÜ tanıtım filmi gösterimiyle devam etti. Sempozyumun açılış konuşmaları DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından gerçekleştirildi.

“Tarihi Yapanlarla Yazanlar Bir Arada”

DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, konuşmasında bu yılın, Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethedilişinin 450. Yıl Dönümü olduğunu belirterek, DAÜ ATAUM koordinatörlüğünde tarihe yakışır bir faaliyet düzenlemek amacıyla özel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, sempozyumun diğer organizasyonlardan farkının, tarihi yapanlarla tarihi yazanları bir araya getirmesi olduğuna vurgu yaptı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, konuşmasında DAÜ ile ilgili genel bilgi verdi ve sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Hocanın, sempozyumun hazırlanmasında emeği geçenlere ve “Mücahitler Anlatıyor” kitabının basılmasına destek olan kurumlara teşekkür ederek, tarihe önemli bir not düşecek sempozyumun hayırlı olmasını diledi.

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç, kurumun Kıbrıs Türk Tarihi ile ilgili KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliği içerisinde birçok ilmi çalışma yürüttüğünü belirtti ve bu çalışmalarla ilgili örnekler verdi. Doç. Dr. Kılınç, önümüzdeki yıl içerisinde kurum tarafından Kıbrıs’ın fethinde tutulan sefer defterlerinin kurum tarafından yayınlanacağı müjdesini verdi. Doç. Dr. Kılınç katılımcılara teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, tarih biliminin insanların ve toplumların kaderini şekillendirmekte çok önemli bir yeri olduğuna inandığını belirterek, tarihin doğru okunması ve anlaşılmasının gelecek nesillere yol gösterici olduğuna işaret etti. Bu adanın asli unsurunun Kıbrıs Türkleri olduğunun altını çizden Başçeri, Millet Kütüphanesi içerisinde bir Kıbrıs bölümü olacağını ve “Mücahitler Anlatıyor” kitabının da bu bölümde yer alan ilk eserlerden olacağını belirtti.

“KKTC İçin Federasyon Hikayesi Kapanmıştır”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta Kıbrıs Türkü’nün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin haklarının çiğnenmeye çalışıldığını, bu hukuksuzluklara geçit vermeyeceklerini ifade etti. Annan Planı döneminde Kıbrıs Türk Halkı’nın referanduma evet, Kıbrıs Rum Halkı’nın hayır demesine rağmen, Kıbrıs Türkleri’nin haklarının hiçe sayılarak, Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Avrupa Birliği’ne alınmasının büyük bir haksızlık olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC için federasyon hikayesinin kapandığını söyledi. KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte geleceğe başarıyla yürüyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, sempozyumun hayırlara vesile olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sempozyuma katkılarından dolayı gümüş tabak takdiminde bulunuldu.

Eser Mücahitlere Takdim Edildi

Sempozyumun devamında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından basımı gerçekleştirilen ve Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ile Süheyla Göktürk tarafından yayına hazırlanan, mücahit anılarının yer aldığı “Mücahitler Anlatıyor” kitabının mücahitlere ve mücahit ailelerine takdimi gerçekleştirildi.

İki oturumda gerçekleştirilen sempozyumun ilk oturumu, saat 11:30’da, Doç. Dr. Ahmet Kılınç başkanlığında düzenlendi. Söz konusu oturumda Prof. Dr. Feridun Emecen “Büyük Strateji ve Fetih: Kıbrıs 1571”, Prof. Dr. Hüseyin Çınar “Osmanlı Dönemi’nde Kıbrıs’ta Kurulan Vakıflar Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın “Akdeniz’in Yükselen Yıldızı KKTC ve Geleceği” ve Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk “Karar Alma Süreçlerinde Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. 14:30’da gerçekleştirilen ikinci oturumda ise, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Turhan başkanlığında Prof. Dr. Soyalp Tamçelik “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Kıbrıs ve Kıbrıslı Türklerle İlgili Mülahazalar”, Prof. Dr. Sevinç Aliyeva “Rus Politikasında Kıbrıs Meselesi”, Prof. Dr. Nejla Günay “Kıbrıs’ın İngiliz Yönetimine Geçmesi ve Bunun Ermeni Olaylarına Etkisi” ve Prof. Dr. Yücel Acer “Doğu Akdeniz’de Deniz Sınırları Sorunu ve KKTC’nin Hakları” konulu sunumlar gerçekleştirildi.

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16/11/2021 16:32