"Fetine’yi Ararken" KTOEÖS Lokalinde

Feministival, bu akşam Lefkoşa’da KTOEÖS Konferans Salonu’nda saat 19.00’da “Fetine’yi Ararken”, yarın da Güzelyurt’ta GÜKAD lokalinde saat 19.00’da “9’dan 5’e” film gösterimiyle sürecek.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik 28 Şubat Perşembe saat 19.30’da Gazimağusa’da Sakarya bölgesindeki Mağusa Gençlik Akademisi’nde gösterilecek “Ölümcül Moda” filmiyle sona erecek.

Biletsiz ve ücretsiz olan gösterimler çerçevesinde Lefkoşa, Akdoğan, Göçmenköy ve Baraka Kültür Merkezi’nde gösterimler yapılmıştı.