FETÖ davasında 'Fuat Avni'ye müebbet hapis cezası

15 Temmuz darbe girişimi davalarından biri daha sonuçlandı. Twitter'daki 'Fuat Avni' hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

17 sanığın yargılandığı Emniyet İstihbarat Dairesi'nin işgali davasında mahkeme heyeti 2 sanığa müebbet hapis cezası verdi.

O isimlerden biri kamuoyu tarafından yakından tanınıyor.

Twitter'daki "Fuat Avni" hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis cezası verildi.

Davada 15 sanık ise 16 yıl 6 aya kadar hapis cezalarına çarptırıldı.

Bu habere tepkiniz:



18/01/2021 16:57