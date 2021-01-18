FETÖ davasında 'Fuat Avni'ye müebbet hapis cezası

15 Temmuz darbe girişimi davalarından biri daha sonuçlandı

ads
18/01/2021

ads
FETÖ davasında 'Fuat Avni'ye müebbet hapis cezası

15 Temmuz darbe girişimi davalarından biri daha sonuçlandı. Twitter'daki 'Fuat Avni' hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

17 sanığın yargılandığı Emniyet İstihbarat Dairesi'nin işgali davasında mahkeme heyeti 2 sanığa müebbet hapis cezası verdi.

O isimlerden biri kamuoyu tarafından yakından tanınıyor.

Twitter'daki "Fuat Avni" hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis cezası verildi.

Davada 15 sanık ise 16 yıl 6 aya kadar hapis cezalarına çarptırıldı.

18/01/2021 16:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: FETÖ davası, türkiyue, fuat avni
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.