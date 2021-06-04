FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

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04/06/2021

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye götürülen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gülen, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği " suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Selahaddin Gülen'in, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

 

04/06/2021 18:33
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TAGS: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı, haberkibris,
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