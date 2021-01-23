FETÖ Operasyonunda KKTC'de Gözaltına Alınan 6 Şüpheli Askerden 4'ü Tutuklandı

FETÖ Operasyonunda KKTC gözaltına alınarak İstanbul'a götürülen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 

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23/01/2021

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FETÖ Operasyonunda KKTC'de Gözaltına Alınan 6 Şüpheli Askerden 4'ü Tutuklandı

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyon kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alınarak İstanbul'a götürülen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt içinde 60 il ile Kıbrıs'ta başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınarak İstanbul'a götürülen 6 muvazzaf askerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23/01/2021 09:51
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TAGS: kktc, türkiye, FETÖ
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