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FETÖ’nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana’da yakalandı

Adana polisinin FETÖ'ye yönelik yaptığı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Ö.F.S. isimli zanlının bir dönem FETÖ’nün Kuzey KKTC askeri mahrem sorumluluğu yaptığı öğrenildi.

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06/01/2022

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FETÖ’nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana’da yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polisin yaptığı çalışmada bir dönem FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumluluğunu yapmış Ö.F.S.'nin da aralarında olduğu 6 zanlı tespit edildi.

Polis bu zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin zanlıları ardışık arama sisteminden tespit ettiği öğrenildi. Zanlılar adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

06/01/2022 09:41
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TAGS: FETÖ, KKTC, Adana, HABER
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