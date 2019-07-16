Fettahoğlu, 3 gün poliste tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş operasyonları neticesinde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Abdullah Fettahoğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılarolayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılarhuzurda bulunan zanlı Abdullah Fettahoğlu’nun gerçekleştirilen kontroller neticesinde ülkede26 Mart 2018 tarihinden itibaren kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve aleyhine bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, hücrede kalmak istemediğini ve vatandaşlık için Bakanlar Kurulu’na başvurduğunu beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.