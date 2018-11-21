Fetüsler döndü

Son yıllarda sanata desteğini arttıran Katar, İngiliz heykeltıraş Damien Hirst imzalı fetüs heykellerini yeniden sergiliyor. ‘The Miraculous Journey’ (Mucizevi Yolculuk) adlı 14 adet bronz heykelden oluşan eser, fetüsün ana rahmindeki gelişimini konu alıyor ve 14 metrelik bir yenidoğan bebek heykeliyle son buluyor. İlk olarak Ekim 2013’te, Doha’daki Sidra Hastanesi’nin kadın ve çocuk sağlığı merkezinin bahçesinde sergilenen eser, sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından kaldırılmıştı. Heykellerin kaldırılmasının amacının hastanenin inşaatı süresince heykelleri korumak olduğu açıklanmıştı. Hirst, “Bu Ortadoğu’daki ilk çıplak heykel. Çok cesurca” yorumunda bulunmuştu.

‘İKONİK OLACAK’

Hükümet tarafından desteklenen Katar Vakfı sanat uzmanı Leyla İbrahim Baça, yeniden sergilenmeye başlayan heykeller hakkında konuştu. Baça, “Herkesin heykelleri sevmesini veya anlamasını da beklemiyoruz. Zaten heykeller bu düşünme biçimini ve bu tartışmayı yaratmak için orada” diye konuştu. Heykellerin kadın ve bebek sağlığı ile ilgilenen Sidra Hastanesi’nin misyonunu yansıttığını söyleyen Baça, “Bence burası için harika, çok fazla insan fotoğraf çekiyor. İkonik olacaklar” ifadelerini kullandı.