Fevzi Beyar için KTSYD’de tören düzenlendi

Ülkemizin önemli değerlerinden birisi olan ve dün hayatını kaybeden Fevzi Beyar için Kıbrıs Türk Spor Yazarlar Derneği’nde anma töreni düzenlendi.

Fevzi Beyar, Kıbrıs Türk Spor basınının duayen ismi ve uzun yıllar futbol hakemliği yapmıştı. KTSYD’nin Lefkoşa’daki merkezinde düzenlenen törene gazetecilerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Beyar’ın cenaze töreni ise bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.