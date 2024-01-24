Feyyaz Uçar transferleri açıkladı: 2 isimle büyük yol katettik

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'la karşılaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Adana Demirspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Uçar açıklamasında; "Bizim kültürümüzde bu var. Biz sabırlıyızdır. Ama sabrımızın taştığı zamanlar da oluyor. Bugün onlardan biri. Benim futbolculuğumda hakem bizim takımımıza gol attı. Şerefli ikinciliklerimiz vardı, olabilir dedik ama hiçbir şey değişmiyor. Geçen hafta Rebic'in ayağına basılıyor. Kırmızı olması lazım. Bugün penaltı pozisyonu var. Atilla Karaoğlan ikna olmuyor penaltı olduğuna." dedi.

Beşiktaş'ta yeni görev: Hakem istatistikçisi

Uçar sözlerinin devamında; "Bu hafta kulüpten hakem istatistikçisi talebim olacak. Bu kişi eski bir hakem olacak. Bu arkadaş bize istatistikleri hazırlayacak. Biz de bu istatistikleri paylaşacağız. Aslında bunu sizin haberiniz olmadan yapan bir sürü takım var. Biz şeffaf olacağız dedik, bunları medyayla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer açıklaması: "Bizim tespit ettiğimiz 2-3 mevki var"

Feyyaz Uçar; "Rakibin 10 kişi kalması ve buna rağmen gol gelmemesi üzücü bir durum. Transferle ilgili sıcak temas yapıldı iki oyuncuyla. Bizim tespit ettiğimiz 2-3 mevki var. Stoper ve ön libero öncelik olarak araştırdık. Bir stoper ve ön libero olarak yabancı transferine yöneldik. Hiç kolay olmuyor bu işler." sözlerini sarfetti.

Feyyaz Uçar transfer gündemi hakkında konuşmasının devamında; "Önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa götürecek iki isimle büyük yol katettik. Cenk Tosun'la sözleşme görüşmeleri yapıldı. Hocanın isteği doğrultusunda hocamız o isimleri görmek istiyorsa mutlaka sözleşmeleri yenilenecek." dedi.

"Taraftarımızdan özür diliyorum"

Feyyaz Uçar; "Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Emin olsunlar elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki sezon eski günlerdeki gibi şampiyonluğa oynayan bir Beşiktaş seyredecek taraftarımız." dedi.