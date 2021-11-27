Feyzi Hansel UBP’adaylık başvurusunda bulundu

Tanınmış Avukat ve YYK Başkanı Feyzi Hansel, Ulusal Birlik Partisi'nden milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı. Parti merkezine eşi ve çalışma arkadaşları ile birlikte gelen Hansel, adaylık başvurusu sonrası kısa bir açıklamada bulundu. Hansel açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

''Değerli dostlar, bugün hayatımda hedeflerim arasına yerleştirdiğim yeni bir yolculuk için ilk adımımı attım. Eşimin de gönül desteği ve eşiminde muvaffakati ile bütün ailemi bu yükümlülük altına sokacak yeni bir sürece başladım.

Bu sürecin neticesinde aday olma hedefim vardır. Arkasından da eğer seçilirsem, halkımız da takdir buyurur ve milletvekili olursam, memlekete hizmet hedefim vardır. Başta bu fedakarlığı gösterip ailemizi bu yükümlülük altına sokmama müsaade eden ve her şekilde yanımda olan eşime ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bizim için en önemli şey seçilmek, makamlara koltuklara oturmak değil, inandığımız, çocuklarımızın yaşayabileceği, inandığımız değerlerde bir memlekete sahip olabilmek için çalışmaktır. Bizim için en büyük şeref milletvekilliğini, siyaseti ekmek kapısı olarak görmek değil, bu yolda halkın ihtiyaçlarını çözümleyecek, hepimiz için yaşanabilir bir memleket yaratacak bir düzen kurmaktır.

Bu mübarek Cuma gününde 3. Sırada müracaat yaptım, allah utandırmasın demekten başka bişey gelmez elimden. Hem ikinci ailem olan ofis arkadaşlarım, hem de bir senedir emekleriyle yanımda bulunan danışman arkadaşlarıma, şimdi daha külliyetli çalışmalar gerekecek bu yolculukta, bana sağlayacakları katkıdan dolayı teşekkür ederim. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun.''

Feyzi Hansel kimdir?

29 Eylül 1982 yılında Lefkoşa'da doğdu. İlkokulu Lefkoşa'da Şht. Ertuğrul İlkokulu'nda, orta okulu Bayraktar Türk Maarif Koleji'nde, liseyi ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji'nde tamamladı.

Üniversite eğitiminde başlayacağı 1999 yılında, Kıbrıs Meselesi ile ilgili hareketliliği yakından takip edebilmek ve ülkesinden kopmamak için, kazanmış olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitmeyerek Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimini görmeyi tercih etmiştir.

2003 yılında hukuk fakültesinden Şeref Derecesi ile mezun oluş ve avukatlık stajına Lefkoşa'da Avukat Kıvanç Rıza Bey'in yazıhanesinde başlamıştır. 2004 yılında Avukat olarak kaydolup meslek icrasına başlamıştır.

2006-2007 yılları arasında askerlik hizmetlerini tamamladıktan sonra ikinci kez başladığı mesleki kariyerini, kurumsal hukuk danışmanlığı ve mavzuat danışmanlığı üzerinde yoğunlaştırmış ve pek çok kamu kurumunun, bakanlığın ve özel şirketlerin hukuk danışmanlığını yapmıştır.

15 yılı aşkın bir süredir, görevleri dolayısıyla, bürokrasi hayatında etkin ve verimli tecrübeler edinmiş ve bu süre zarfında hemen hemen her hükümet döneminde bakanlıklara da mevzuat danışmanlığı hizmetleri vermiştir. Aynı süre içerisinde, hayatın ve ekonominin pek çok alanı hususunda sayısız yasa ve tüzük çalışmaları hazırlamıştır.

2011-2013 döneminde KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2009-2021 yılları arasında UBP Kontenjanından KKTC Yayın Yüksek Kurulu üyeliği yapmıştır. Mart 2021'den bu yana ise, KKTC Yayın Yüksek Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Öğrencilik ve meslek hayatı boyunca pek çok dernekte başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği de yapmış olan Feyzi Hansel, uzun yıllardır köşe yazıları yanında, pek çok akademik yazı ve makaleler yayınlamıştır. Hali hazırda Akdeniz Karpaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Modern Devlet Teorisi ve Genel Kamu Hukuku alanında öğretim üyeliği yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk babası olan Feyzi Hansel, iyi derecede İngilizce, başlangıç derecesinde Almanca ve Yunanca bilmektedir.

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27/11/2021 10:40