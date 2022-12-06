Feyzioğlu, Arıklı'yı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arıklı, KKTC’yi ve Kıbrıs Türkünü yakından tanıyan Feyzioğlu’nun büyükelçilik görevine atanması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise, KKTC ile her zaman gönül bağı olduğunu ve KKTC’de görev yapacak olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Arıklı tarafından bakanlığın çalışmaları hakkında bilgilendirilen Feyzioğlu, yeni dönemde de ulaştırma ve altyapı alanlarında işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

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06/12/2022 18:32