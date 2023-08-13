Büyükelçi Feyzioğlu, Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının yıldönümü nedeniyle mesajı yayımladı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 49’uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Feyzioğlu "Tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı nice yaşlar diliyorum. TÜRKİYE - KKTC daima birlikte olmuştur ve olacaktır." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, mesajında şunları kaydetti:

20 Temmuz 1974... Rum - Yunan ikilisinin giderek artan ve 15 Temmuz 1974 darbesiyle en ileri safhaya taşıdığı Kıbrıs Türklerini yok etme eylemlerine karşı Türkiye'nin garantörlük görevi çerçevesinde 1. Barış Harekatı. Cenevre görüşmeleri.... Ateşkese rağmen Rum Milli Muhafız Ordusu, EOKA katilleri ve Yunan askerlerinin sistemli şekilde Türk köylerini yok etmek için saldırılarını yoğunlaştırmaları, katliam üstüne katliam. Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent kuşatma ve katliamları. Yok edilmekten kurtulmak için kadın, çocuk, yaşlı Kıbrıs Türklerinin binlercesinin gizli gizli kazdıkları Baykal tünelinden Mağusa Kalesi'ne sığınmaları. Katliamcıların ateşkesi vesile bilip pozisyonlarını güçlendirme çalışmaları. 14 Ağustos 1974... Başka çare kalmaynca, Barış Harekatı'na devam kararı ve 2. Barış Harekatı. "Birinci harekat tamam da, ikincisi toprak almak içindi" demek " tarihi çarpıtmaktır. Kıbrıs Türklerinin şanlı direnişine, milli mücadelesine, daima Kıbrıs Türklerinin yanında olmuş Türkiye'ye haksızlıktır. Tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı nice yaşlar diliyorum. TÜRKİYE - KKTC daima birlikte olmuştur ve olacaktır.