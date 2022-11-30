Feyzioğlu: Benter bayrağı zirvelere taşıyor

ads ads ads ads
30/11/2022

ads
Feyzioğlu: Benter bayrağı zirvelere taşıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Feyzioğlu, “Ecdadımız Kıbrıs Adası’na vakıflarla hizmet etti. Yüzlerce yıl... Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter bayrağı zirvelere taşıyor. Yönetim Kurulu ile birlikte ziyaretimize geldi, sefalar getirdi.” ifadelerine yer verdi.

30/11/2022 22:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Feyzioğlu: Benter bayrağı zirvelere taşıyor
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.