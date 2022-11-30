Feyzioğlu: Benter bayrağı zirvelere taşıyor
30/11/2022
Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Feyzioğlu, “Ecdadımız Kıbrıs Adası’na vakıflarla hizmet etti. Yüzlerce yıl... Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter bayrağı zirvelere taşıyor. Yönetim Kurulu ile birlikte ziyaretimize geldi, sefalar getirdi.” ifadelerine yer verdi.