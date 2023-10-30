Feyzioğlu: ''Bizim için Kıbrıs, uğruna can verdiğimiz milli bir dava''

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs’ın kendileri için bir “mesele” olmadığını, kendileri için Kıbrıs’ın uğruna can verdikleri milli bir dava olduğunu vurguladı.

Feyzioğlu, Türkiye yüzyılının aynı zamanda Kıbrıs Türkü’nün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de yüzyılı olacağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılı kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde resepsiyon düzenlendi.

Lefkoşa Büyükelçiliği’nin bahçesinde yer alan resepsiyona, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar, milletvekilleri, üst düzey yöneticiler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı temsilciliklere gönderdiği mesaj sinevizyon gösterimi olarak konuklara sunuldu.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, resepsiyonda yaptığı konuşmada ilelebet payidar kalacak Cumhuriyet’in 100. Yılını kutladı.

Feyzioğlu, yüce Türk milletine sonsuz güven duyan büyük dahi Mustafa Kemal Atatürk’e, O’nun dava ve silah arkadaşlarına kurtuluşun ve kuruluşun kadın ve erkek tüm kahramanlarına, Cumhuriyet tarihi boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerinde kaybedilen tüm şehitlere, hayatını kaybeden ve hayatta olan gazilere, Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Raif Denktaş’a en derin şükran ve saygılarını sundu.

-Bugün dünyada demokrasi ve adaletin hakim kılınması için kararlılıkla mücadele vermekteyiz

Türk milletinin tarihi boyunca boyunduruk altında yaşamayı kabul etmediğini vurgulayan Feyzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“100 yıl önce ‘yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi temelinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bölgede ve çevresinde bir barış, güvenlik ve istikrar adası olmayı başarmıştır. Bugün de dünyada demokrasi ve adaletin hakim kılınması için kararlılıkla mücadele vermekteyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze’de devam eden katliamı durdurmak için gösterdiği liderliğin milletçe arkasında olduklarını vurgulayan Feyzioğlu, “Birinci dünya savaşının sömürgeci devletleri şanlı mücadelemize çarpıp paramparça olmuş, hesaplarını farklı ambalajlar içinde yeniden dayatma peşindedirler. Bitmemiş hesaplarını kapatma çabası içindedirler. Yüzyıl önceki senaryoları ısıtıp önümüze koymaya çalışmaktadırlar. Başaramayacaklar” dedi.

Birlik ve beraberliğin muhafazasının her zamankinden önemli olduğuna işaret eden Feyzioğlu, Türk milletinin gelecek 10 yıllarda çok daha büyük zaferlere imza atacağına inanç belirtti.

Büyük Türk devletinin asli bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında adada yaşayan Rum zulmüne karşı destansı bir mücadele verdiğine, uluslararası toplumun uyguladığı çifte standartlı yaklaşımlara rağmen varlığını koruyup pekiştirdiğine dikkat çeken Feyzioğlu, Türkiye yüzyılının aynı zamanda Kıbrıs Türkü’nün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de yüzyılı olacağını vurguladı.

Feyzioğlu, Kıbrıs’ın kendileri için bir “mesele” olmadığını, kendileri için Kıbrıs’ın uğruna can verdikleri milli bir dava olduğunu vurguladı.

Feyzioğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu düşünce ve tarifsiz heyecanla, 100 yıldır cumhuriyet coşkumuzu yüreklerinde yaşayan, her yıl 29 Ekim’i kendi bayramları bilen Kıbrıs Türk halkını bir kez daha selamlıyor, her ferdine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene.”

Bu arada resepsiyonda TAK ve AA’nın katkılarıyla hazırlanan “Diplomasinin Yüzyılı Fotoğraf Sergisi” ve “Cumhuriyet’in Yüzü Geleneksel El Sanatları Sergisi” de yer aldı.