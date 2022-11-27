Feyzioğlu: Güzel yürekli insanlar diyarı Kuzey Kıbrıs

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27/11/2022

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Feyzioğlu: Güzel yürekli insanlar diyarı Kuzey Kıbrıs

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Lefkoşa Surlariçinde sabah yürüyüşü yaptı.

Arastada esnaf ile sohbet eden Feyzioğlu görevli polis ve gümrük memurları ile fotoğraf çektirdi.

Feyzioğlu o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Feyzioğlu ayrıca Dr. Fazıl Küçük’ün heykeli ve müzesini de ziyaret etti.

Büyükelçi Feyzioğlu paylaşımında "Lefkoşa'da surlar içinde sabah erken yürüyüş
Güzel yürekli insanlar diyarı Kuzey Kıbrıs" ifadelerini kullandı 

27/11/2022 10:06
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