Feyzioğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan'ı kabul etti.

Bazı temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ile Feyzioğlu'na ziyarette bulundu.

Görüşmede Feyzioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arslan da, Feyzioğlu'nu Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı döneminden tanıdığını belirterek, yeni atandığı büyükelçilik görevinde başarılar diledi.

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26/12/2022 17:26