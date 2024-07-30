Feyzioğlu: Tanışmak benim için ayrıcalık oldu

TC Lefkoşa Büyükelçiliği görevinden alınan Metin Feyzioğlu, Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Vechi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette Metin Feyzioğlu, Növber Vechi ve ekibinin, Başbakan Ünal Üstel'in liderliğinde ve ilgili bürokratların tam desteğiyle KKTC ve Kıbrıs Türkleri adına önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Feyzioğlu, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun başarılı çalışmaları nedeniyle Növber Vechi ve ekibine teşekkürlerini iletti ve bu üstün vasıflı kamu görevlileriyle tanışmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.