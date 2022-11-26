Feyzioğlu, TC Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile görüştü.

Büyükelçilikte gerçekleşen görüşmeye KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı müsteşarı Enver Öztürk de katıdı.

Görüşmede Türkiye Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yürüttüğü önemli altyapı projeleri ele alındı.

28 Kasım Pazartesi günü güven mektubunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunacak olan Büyükelçi Turan Feyzioğlu’nn KKTC makamları ile koordinasyonun sağlanması ve Türkiye Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk halkına doğrudan katkı sağlayacak büyük yatırımlarının bir an önce sonuçlandırılması için Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) eliyle çalışma yürüteceği kaydedildi.

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26/11/2022 10:55