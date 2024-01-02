Feyzioğlu: Türkiye ile KKTC arasında mahsuplaşma sistemi kurulacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu BRT’de katıldığı Manşet + programında Aziz Karaaziz’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye’den KKTC’ye çift yönlü elektrik kablosu çekileceğini ifade eden Feyzioğlu, Kıbrıs’ın dünyanın en çok kesintisiz güneş enerjisi alan yerlerinden olduğunu söyledi. Feyzioğlu KKTC ile Türkiye arasında mahsuplaşma yöntemi ile elektrik alış verişinde bulunulacağını kaydederken KKTC’de güneş panelleri üzerinden elektrik üretileceğinin sinyalini verdi.

Feyzioğlu’nun konuşması şöyle:

KKTC’de elektrik arz güvenliği sorunu var. Dizelle elektrik türbinlerini çeviriyoruz. Dizel tankerlerle geliyor. Tankerle türben çevirmek dökme suyla değirmen çevirmek bu devirde. Fosil yakıtta sınırlanacak bu gidişle. Hem temiz değil hem eski teknoloji. Teknecik’te günü kurtaran tamiratlar. Çevre dostu da değil. Bir araştırmaya göre Kıbrıs dünyanın en çok kesintisiz güneş enerjisi alan yerlerinden. Buraya elektrik kablosu çekilecek. Doğu Akdeniz için geniş ve değerli bir proje. Çift yönlü hat çekildiğinde Türkiye’den elektrik gelecek arz güvenliği sağlanacak.

Buranın da ürettiği güneş enerjisi Türkiye’ye verecek. Bu da şu demek gündüz verdiğin elektriği geceliğin Türkiye’den aldığında mahsuplaşma işlemi yapılabilecek. Fiyatların düşmesine katkıda bulunacak.