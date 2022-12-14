Feyzioğlu'ndan önemli Maraş açıklaması!

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu vurguladı

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14/12/2022

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Feyzioğlu'ndan önemli Maraş açıklaması!

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, TRT Haber’e Maraş konusunda açıklama yaptı. Feyzioğlu, Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu vurguladı

Feyzioğlu açıklamasında  “Altını çizerek ifade ediyorum; Kapalı Maraş’ta bir egemenlik sorunu yoktur. Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır. Bitti. Kapalı Maraş’ta çözülmesi gereken konu mülkiyet sorunudur." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu şöyle devam etti: "Toprak KKTC’nindir, içindeki daire, arsa, otel her neyse kimindir. Maraş’taki mülkiyet konusu uluslararası hukuka, hukukun temel ilkelerine uygun şekilde çözülecektir. Bundan kimse kuşku duymasın…"

 

 

14/12/2022 16:02
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TAGS: Metin Feyzioğlu
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