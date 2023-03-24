Feza Anıvar'ın 13. kişisel sergisi "Kâğıt ve Sanat" 8 Nisan'da GİGEM'de açılacak

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24/03/2023

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Feza Anıvar'ın 13. kişisel sergisi "Kâğıt ve Sanat" 8 Nisan'da GİGEM'de açılacak

Feza A. Sanıvar’ın 13. kişisel sergisi “Kâğıt ve Sanat” 8 Nisan Cumartesi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars’ın Girne Gençlik Merkezi’nde (GİGEM) açılışını gerçekleştireceği sergi, 8 Nisan Cumartesi 10.00-16.00 saatleri arası gezilebilecek.

Sergi ayrıca 10-20 Nisan tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak ve elde edilecek gelirin bir kısmı SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.

24/03/2023 18:11
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TAGS: Feza Anıvar, Kâğıt ve Sanat
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