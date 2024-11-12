Feza Aygın Sanıvar’ın ''Doğadan kağıda'' sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin Ercan Havalimanı’nda düzenlediği sergilerin bu ayki konuğu Kıbrıslı sanatçı Feza Aygın Sanıvar.

Sanatçı Feza Aygın Sanıvar’ın el yapımı bitkilerden ve geri dönüşüm kağıtlarından yaptığı “Doğadan Kağıda” isimli ilk kişisel sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

Kendine özgü stili ve deneyimleri ile bitki yapraklarını, doğadaki bitkileri ve geri dönüşüm malzemelerini sıvılaştırıp daha sonra sanata dönüştürmesi ile oluşan eserler Ercan Havalimanı’ndaki yolcuların beğenisine sunuluyor.

Ercan Havalimanı’nda sergi açmanın kendisi için büyük önemi olduğunu ifade eden Feza Aygın Sanıvar, “Ercan Havalimanı’nda vatandaşlarımızın yanı sıra yabancıların el emeği ile yaptığım ve formülü tamamen şahsıma ait olan eserlerimi görme imkanı bulmam çok önemlidir. T&T Havalinanı İşletmeciliği’ne bana bu sergiyi açma fırsatı verdiği için teşekkür ederim” dedi.

Feza Aygın Sanıvar’ın sergisi Ercan Havalimanı’nın giden yolcu bölümünde pasaport sonrası yolcular tarafından gezilebilecek.

Özçelik: Kıbrıs sanatçılarımızın esrelerini sergilemekten mutlu oluyoruz

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’ndaki iki sergi salonunda her ay sürekli sergilerin yanı Kıbrıs Kültürünü, gelenek ve göreneklerini öne çıkaran faaliyetlerin yapıldığını söyledi.

Havalimanında her ay Kıbrıslı ve yabancı sanatçıların değerli eserlerinin sergilendiğini kaydeden Özçelik, “Kıbrıs’ın kültürünü, gelenek ve göreneklerinin yanı sıra Kıbrıslı saatçılarımızın kendilerine özgü yaptıkları eserleri sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Havalimanımızın bu ayki konuğu Kıbrıslı sanatçımız Feza Aygın Sanıvar’ın tamamen kendine ait çalışmalarla doğanın renklerini ve atık malzemelerini önce sıvılaştırıp sonra ise bunmları tuale döküp bir sanatsal eser olarak karşımıza çıkarması çok güzel bir şeydir. Kendisini bu çalışmalarından dolayı kutluyoruz.

Yerli ve yabancı sanatçılarımızın eserlerini havalimanını kullanan misafirlerimizin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunmak onları halk ile buluşturmak bizler için de önemlidir” dedi.

Havalimanındaki iki sergi alanının tüm sanatçılarımıza açık olduğunun altını çizen Özçelik, KKTC’nin kuruluşunun 41. Yıldönümünde Ercan Havalimanı’nda da gün boyunca Kıbrıs’a özgü etkinlikler düzenleneceğini de belirtti.