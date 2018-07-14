Fezile Işık 'Ironwomen' oldu

LTB Spor Kulübü triatlon dalında yarışan sporcusu triatlet Fezile Işık’ın Ironwomen 140.6 ünvanı kazanması ile uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

LTB'den verilen bilgiye göre, Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen ve 3,4 km. yüzme, 180 km.bisiklet ve 42,2 km.’lik koşudan oluşan Avrupa Şampiyonası Ironmen 140.6 yarışında 45-49 yaş kadınlar kategorisinde 45 sporcu arasından 31.,kadınlar kategorisinde 265 sporcu arasından 229. ve genelde de 2 bin 291 sporcu arasından 2 bin 132. olan Fezile Işık ülkemizde sayıları çok azolan Ironwomen 140.6 ünvanı sahibi olan sporcular arasına adını yazdırdı.



Işık, 14 saat 27 dakika 10 saniyelik derecesiyle ünvanı aldı



Bu alandaki önemli yarışmalardan biri olan ve 3 bin 150 sporcunun katılıp 2 bin 291’inin tamamladığı Frankfurt’taki yarışı 14 saat 27 dakika 10 saniyelik bir dereceyle tamamlayan LTB Spor Kulübü sporcusutriatletFezile Işık böylece Ironwomen 140.6 ünvanına kavuştu. Triatlon sporunda en üst ve zorlu klasmanlardan olan Ironmen 140.6 yarışını başarıyla tamamlayan Fezile Işık bu alanda hem başkent Lefkoşa’ya hem LTB Spor Kulübü’ne hem de ülkemiz sporuna büyük bir gurur yaşatmış oldu.