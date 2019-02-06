YKP'den AP seçimleri çağrısı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik etnik farklılık temelinde değil grupların ideolojik pozisyonlarına bakılarak oy verme ve Avrupa Sol Partisi’ni destekleme çağrısı yaptı.

YKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Parti Meclisi dün akşam toplandı ve Avrupa Parlamentosu seçimleri üzerine parti tavrını belirledi.



Parti Meclisi toplantısında, Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de yapılan genel üye toplantılarındaki görüşlerle şekillenen “Avrupa Parlamentosu seçimleri üzerine” başlıklı karar metni kabul edildiği bildirildi.



Yeni Kıbrıs Partisi kararında, “Kıbrıslı Türklerin 2 sandalye hakkı var” iddiasının doğru olmadığı, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin etnik temelli değil, tüm Avrupa Birliği yurttaşlarının bölgelerde oy kullanılması olduğu kaydedildi.



Kararda, “YKP, çözüm olduğunda Kıbrıs’ın kuzeyindeki AB yurttaşlarının 2, güneyindekilerin de 4 Avrupa Parlamenter seçmesi uzlaşısı olduğu ama bunun yazılı bir antlaşmaya dönüşmediğini hatırlatır. Bu çerçevede Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde seçme seçilme hakkı olan herkesi etnik farklılık temelinde değil, Avrupa Parlamentosundaki grupların ideolojik pozisyonlarına bakarak kendi ideolojik yaklaşımları çerçevesinde gidip oy vermeye de çağırır.” ifadelerine yer verildi.



