 Tarım Dairesi, Pınarbaşı'nda bilgilendirme yapacak

Tarım Dairesi, 22 Ocak Çarşamba Pınarbaşı’nda tarla günü ve gece eğitimi düzenleyecek.

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17/01/2020

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 Tarım Dairesi, Pınarbaşı'nda bilgilendirme yapacak

 Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, 22 Ocak Çarşamba Pınarbaşı’nda tarla günü ve gece eğitimi düzenleyecek.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, 22 Ocak Çarşamba saat 15.00’te Mustafa Akınolu’ın tarlasında tarla bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilendirme, saat 18.30’de de Pınarbaşı köy kahvehanesinde sunum yapılacak.

17/01/2020 15:11
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