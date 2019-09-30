UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'nın açıklamasına göre Halil Umut Meler, Norveç'in Trondheim şehrindeki Lerkendal Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

30/09/2019 16:07