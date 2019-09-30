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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Norveç'in Rosenborg ile Hollanda'nın PSV takımları arasındaki maçı yönetecek.

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30/09/2019

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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'nın açıklamasına göre Halil Umut Meler, Norveç'in Trondheim şehrindeki Lerkendal Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

30/09/2019 16:07

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TAGS: Halil Umut Meler, uefa, haber kıbrıs
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