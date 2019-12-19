Yoğun bakımda hayatını kaybetti

Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Bölümünde tedavi görmekte olan Mevlüt Hacımevlüt’ün dün hayatını kaybettiği bildirildi.

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19/12/2019

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Yoğun bakımda hayatını kaybetti

Lefkoşa Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Bölümünde tedavi görmekte olan Mevlüt Hacımevlüt’ün dün hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi genel yoğun bakım bölümünde tedavi gören Mevlüt Hacımevlüt (E-71) yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

19/12/2019 16:30
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