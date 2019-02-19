Galatasaray'a 11 milyon euro'luk piyango

Sezon sonunda Al Ittihad'e transfer olması beklenen Younes Belhanda için bir başka Suudi kulübü fiyat yükseltti.

Younes Belhanda son iki haftada yaptığı 2 asist ve attığı 3 golle performansını katladı, değerini artırdı.

Sezon sonunda Al Ittihad'e transfer olması beklenen Younes Belhanda için bir başka Suudi kulübü fiyat yükseltti.

Ara transfer döneminde yılda 5.5 milyon euro kazanacağı transferi gerçekleşmeyen Belhanda'nın sezon sonunda 9 milyon euro bonservis bedeli ile Al Ittihad'e transfer olması bekleniyordu.

Belhanda'nın menajeri aracılığı ile bir başka kulüp 11 milyon euro ödemeye hazır olduğunu belirtti.