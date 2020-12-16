FIA, Kıbrıslı Türkleri ve Rumları Aday Gösterdi

Barış ve Spor Ödülüne, Lefkoşa'yı birleştiren, Kıbrıs'ın iki toplumlu uluslararası tek spor organizasyonu olan ERC Lefkoşa etabındaki çalışmaları nedeniyle Kıbrıs Türk ile Rum Otomobil Kurumlarının başkanları aday gösterildi

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16/12/2020
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FIA, Kıbrıslı Türkleri ve Rumları Aday Gösterdi

FIA, Kıbrıslı Türkleri ve Rumları Aday Gösterdi..!

Uluslararası Otomobil Kurumu (FIA), 2020 Peace and Sport ödülüne 2019 Yılında Lefkoşa'nın Güneyini ve Kuzeyini birleştiren ve Kıbrıs'ın iki toplumlu uluslararası tek spor organizasyonu olan ERC Lefkoşa Etabındaki çalışma aday gösterildi.

Sonuçlar, Perşembe günü açıklanacak. FIA tarafından paylaşılan fotoğrafta, Kıbrıs Otomobil Kurumu Başkanı Antonis Michalides ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir bulunuyor.

 



 

16/12/2020 08:58
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