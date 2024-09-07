“Fiakas” oyunu sahnelendi

:Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Güney Kıbrıs'tan Technohoros ETHAL, Dünya Barış Günü vesilesiyle “Fiakas” oyununu sahneledi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun daveti üzerine ETHAL, Kumarcılar Hanı'nda İzel Seylani’nin de oyuncu kadrosunda yer aldığı “Fiakas” oyununu, Yunanca olarak Türkçe üst yazılı oynandı. Oyunu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve iki toplumdan sanatseverler izledi.

1870’li yılların İstanbul’unda geçen oyunun yönetmenliğini Alexia Papalazzarou gerçekleştirirken, oyuncu kadrosunda İzel Seylani, Grigoris Georgiou, Marina Vrontis, Savvina Georgiou, Thanassis Ioannou, Melina Koutsofta ve Konstantina Xenofontos yer aldı.