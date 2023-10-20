FIBA Avrupa'dan İsrail kararı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, İsrail takımlarıyla ilgili aldığı maçların ertelenmesi kararını uzattığını duyurdu.

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20/10/2023

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FIBA Avrupa'dan İsrail kararı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, İsrail takımlarıyla ilgili aldığı maçların ertelenmesi kararını uzattığını duyurdu.

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, İsrail Basketbol Federasyonu, kulüpler ve FIBA Avrupa güvenlik danışmanlarıyla yapılan istişareler sonrasında İsrail takımlarının gelecek haftaki maçlarının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, yeniden planlanan fikstürün şartlar elverdiğinde teyit edileceği belirtildi.

20/10/2023 10:00
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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