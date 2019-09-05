Fiba Dünya Kupası: E Grubu Son Maçında Çekya'ya Yenilen Türkiye Son 16'ya Kalamadı

FIBA Dünya Kupası E grubu son maçında Çekya ile karşılaşan Türkiye, rakibine 91-76 yenilen son 16'ya kalma hakkını kaybetti. ABD ve Çekya bir sonraki tura çıkmaya hak kazandı.

ABD, E Grubunu 3'te 3 yaparak birinci bitiririrken, Çekya, grubu 2 galibiyetle ikinci sırada tamamladı. Türkiye, Japonya galibiyeti ile başladığı turnuvada, gruptaki diğer iki maçını kaybederek üçüncü, Dünya Kupası grup aşamasını galibiyet alamadan tamamlayan Japonya ise grupta sonuncu oldu.

Bu sonuçla Türkiye, ikinci tur şansını ve Olimpiyat elemeleri hakkını kaybetti. Milliler, Olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.