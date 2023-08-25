FIBA Dünya Kupası'nda en çok şampiyon olan ülkeler

Basketbolda Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak 2023 FIBA Dünya Kupası'nda en çok şampiyonluk sevinci yaşayan ülkeler, ABD ve Yugoslavya oldu. ABD ve Yugoslavya Dünya Kupası'nda 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu yıl 19.'su yapılacak organizasyonda ABD ve Yugoslavya, beşer kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

2023 FIBA Dünya Kupası'nın favorilerinden ABD, Yugoslavya ile paylaştığı turnuva tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı olma unvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak.

Tarihindeki ilk şampiyonluğunu Brezilya'nın ev sahipliğinde 1954'te gerçekleştirilen organizasyonda elde eden ABD, 1986 İspanya ve 1994 Kanada'da şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2010'da düzenlenen şampiyonada, milli takımı finalde mağlup ederek kupaya uzanan ABD, 2014 İspanya'da bir kez daha şampiyon olmayı başardı.

ABD, turnuva tarihinde 3 kez gümüş, 4 defa da bronz madalya aldı.

Yugoslavya'nın da 5 şampiyonluğu var

Eski adı Dünya Basketbol Şampiyonası olan Dünya Kupası'nı Yugoslavya da 5 kez kazandı.

Yugoslavya, 1970'te Avrupa kıtasında ilk kez düzenlenen ve ev sahipliğini yaptığı Dünya Şampiyonası'nda birinci şampiyonluğunu aldı. 1978, 1990, 1998 ve 2002'de dünya şampiyonu olan Yugoslavya, 3 kez ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde etti.

Geride kalan 18 turnuvada Sovyetler Birliği (SSCB) 3, Brezilya ve İspanya ikişer, Arjantin ise bir defa kupayı kazandı.

İlk şampiyon Arjantin

İlk kez 1950'de Arjantin'de düzenlenen şampiyonada ev sahibi takım, kupanın sahibi oldu.

Arjantin, Buenos Aires şehrinde 22 Ekim-3 Kasım 1950 tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın finalinde ABD'yi 64-50 yenerek ilk kupayı müzesine götürdü.

Türkiye'de yapılan 16'ncı Dünya Şampiyonası'nda ise ABD mutlu sona ulaştı. 28 Ağustos-12 Eylül 2010 tarihlerinde yapılan şampiyonanın finalinde Türkiye'yi 81-64 mağlup eden ABD, bu kupayı 4'üncü kez kazanmayı başardı.

Son şampiyon İspanya

İspanya, Çin'de 2019'da düzenlenen son turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sekiz şehrin ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül 2019'da gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Arjantin ile karşılaşan İspanyollar, 95-75 galip gelerek tarihinin ikinci zaferini kazandı.

3 ülke üst üste şampiyonluk yaşadı

Dünya Kupası tarihinde 3 ülke, üst üste iki şampiyonluk elde etti.

Şampiyonada Brezilya 1959 ve 1963, Yugoslavya da 1998 ve 2002'de şampiyonluk yaşadı. ABD ise 2010 ve 2014'te mutlu sona ulaştı.

Şampiyonalar ve ilk 3'ler

Bugüne dek yapılan 18 şampiyonanın tarihleri ve dereceye giren takımlar şöyle:

YılŞampiyonİkinciÜçüncü

1950ARJANTİNABDŞili

1954ABDBrezilyaFilipinler

1959BREZİLYAABDŞili

1963BREZİLYAYugoslavyaSSCB

1967SSCBYugoslavyaBrezilya

1970YUGOSLAVYABrezilyaSSCB

1974SSCBYugoslavyaABD

1978YUGOSLAVYASSCBBrezilya

1982SSCBABDYugoslavya

1986ABDSSCBYugoslavya

1990YUGOSLAVYASSCBABD

1994ABDRusyaHırvatistan

1998YUGOSLAVYARusyaABD

2002YUGOSLAVYAArjantinAlmanya

2006İSPANYAYunanistanABD

2010ABDTürkiyeLitvanya

2014ABDSırbistanFransa

2019İSPANYAArjantinFransa