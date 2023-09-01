FIBA Dünya Kupası'nda ilk tur tamam

Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda B, C, F ve G gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.

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01/09/2023

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FIBA Dünya Kupası'nda ilk tur tamam

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G gruplarında 3. maçlar oynandı.

Son karşılaşmaların ardından B Grubu'nda Sırbistan ve Porto Riko, C Grubu'nda ABD ve Yunanistan, F Grubu'nda Slovenya ve Gürcistan, G Grubu'nda ise son şampiyon İspanya ve Brezilya tur atladı.

Alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

B Grubu:

Güney Sudan-Sırbistan: 83-115

Çin-Porto Riko: 89-107

  Takım O G M A Y Av P
1 Sırbistan 3 3 0 314 223 +91 6
2 Porto Riko 3 2 1 285 279 +6 5
3 Güney Sudan 3 1 2 268 285 −17 4
4 Çin 3 0 3 221 301 −80 3
01/09/2023 09:53
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TAGS: FIBA Dünya Kupası
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