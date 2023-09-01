FIBA Dünya Kupası'nda ilk tur tamam
Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda B, C, F ve G gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.
01/09/2023
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G gruplarında 3. maçlar oynandı.
Son karşılaşmaların ardından B Grubu'nda Sırbistan ve Porto Riko, C Grubu'nda ABD ve Yunanistan, F Grubu'nda Slovenya ve Gürcistan, G Grubu'nda ise son şampiyon İspanya ve Brezilya tur atladı.
Alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:
B Grubu:
Güney Sudan-Sırbistan: 83-115
Çin-Porto Riko: 89-107
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Sırbistan
|3
|3
|0
|314
|223
|+91
|6
|2
|Porto Riko
|3
|2
|1
|285
|279
|+6
|5
|3
|Güney Sudan
|3
|1
|2
|268
|285
|−17
|4
|4
|Çin
|3
|0
|3
|221
|301
|−80
|3