FIBA'dan Türkiye-Gürcistan maçında yaşananlar için soruşturma

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maçta yaşananlarla ilgili her iki ülke federasyonu ile 4 basketbolcu hakkında disiplin soruşturması açtı.

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16/09/2022

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FIBA'dan Türkiye-Gürcistan maçında yaşananlar için soruşturma

FIBA'nın yaptığı açıklamada, maçta yaşanan olaylarla ilgili 5 Eylül'de soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Yaşananlarla ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu ve Gürcistan Basketbol Federasyonu'na da disiplin soruşturması açıldığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CCTV videoları da dahil olmak üzere dava materyalini dikkatlice inceledikten sonra FIBA, sportmenlik dışı davranışlarda bulunduğu için Goga Bitadze, Duda Sanadze, Tornike Shengelia ile Furkan Korkmaz ve ilgili ulusal federasyonlara disiplin soruşturması açıldı."

16/09/2022 09:19
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TAGS: fiba, türkiye, gürcistan
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