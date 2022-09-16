FIBA'dan Türkiye-Gürcistan maçında yaşananlar için soruşturma

FIBA'nın yaptığı açıklamada, maçta yaşanan olaylarla ilgili 5 Eylül'de soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Yaşananlarla ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu ve Gürcistan Basketbol Federasyonu'na da disiplin soruşturması açıldığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CCTV videoları da dahil olmak üzere dava materyalini dikkatlice inceledikten sonra FIBA, sportmenlik dışı davranışlarda bulunduğu için Goga Bitadze, Duda Sanadze, Tornike Shengelia ile Furkan Korkmaz ve ilgili ulusal federasyonlara disiplin soruşturması açıldı."

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16/09/2022 09:19