FIBA'nın yeni başkanı belli oldu

Basketbolun çatı kuruluşu FIBA'da başkanlığa Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani seçildi.

ads ads ads ads
23/08/2023

ads
FIBA'nın yeni başkanı belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in başkenti Manila'daki FIBA Kongresi'nde, Hamane Niang'ın yerine Şeyh Saud Ali Al Thani, katılımcıların oybirliğiyle FIBA'nın yeni başkanı seçildi.

Al Thani, 2019'dan beri FIBA ​​Başkan Yardımcısı ve 2002'den bu yana FIBA ​​Asya Başkanı olarak görev yapıyordu.

FIBA başkanı olarak seçildikten sonra Al Thani, "Bu sorumluluğu üstlenmek benim, ülkem Katar ve Asya kıtamız için büyük bir onur." dedi.

23/08/2023 17:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: FIBA’nın yeni başkanı belli oldu
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.