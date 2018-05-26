Fiber optik kablo Kıbrıs'ı Cebelitarık ile bağlayacak

Cebelitarık Bakanı Fabian Picardo, ülkesi adına Asya ve ABD'yi Kıbrıs üzerinden birbirine bağlayabilecek bir fiber optik kablo olan 'Quantum Cable' için büyük ilgi gösterdi.

Kuantum Kablosunun CEO'su Nassos Ktorides, ülkenin başbakanı tarafından davet edildiği Cebelitarık'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşme deniz altı ultra yüksek hızlı fiber optik kablo sisteminin gelişimi etrafında döndü.

Picardo sadece Atlantik'in Akdeniz ile buluştuğu Cebelitarık Boğazı'ndan geçen denizaltı fiber optik kabloya yönelik desteğini değil, aynı zamanda Kuantum Kablo sisteminin gelişimi vesilesiyle Kıbrıs ve Cebelitarık arasında daha yakın bir işbirliği önerisinde bulundu. Cebelitarık Genel Sekreteri de Cebelitarık'taki kablo için bir iniş istasyonu oluşturulmasına ilgi gösterdi.

Ktorides ayrıca, Akdeniz'in her iki tarafındaki Kuantum Kablosunu desteklemek için veri merkezleri oluşturma olasılığını da tartıştı.

Kuantum Camble 7,700km uzunluğunda olacak ve Yunanistan'ı İsrail, Girit ve Attika ile birlikte Yunanistan, İtalya, Fransa ve Bilbao, İspanya ile birleştirecek ve buradan da Bilbao ile Virginia Beach'i birbirine bağlayan denizaltı MAREA kablosuyla bağlantı kuracak. Amerika Birleşik Devletleri.

Kablo, aynı anda Asya ile Avrupa arasında on milyonlarca yüksek çözünürlüklü video konferans görüşmesi yapabilecek kapasiteye sahip olacak. Kuantum Kablo kablo sistemi, iletim teknolojisini 160 Tbps'e kadar ultra hızlı geniş bant hızında dağıtıyor. Maliyeti 200 milyon ABD dolarına ulaşacak ve 2020 Ekimine kadar tam faaliyette olması bekleniyor.

ÇEVİRİ: HK AJANS